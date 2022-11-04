دورة "باريس-بيرسي".. المصنف أولا عالميا ألكاراس ينسحب من ربع النهائي

انسحب الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أولا عالميا، خلال مباراته في ربع النهائي من دورة "باريس-بيرسي" للتنس بداعي الإصابة، بعد تأخره 6-3، 6-6 ضد الدنماركي الشاب هولغر رونه.

وقرر بطل الولايات المتحدة المفتوحة الانسحاب في وقت باكر من شوط كسر التعادل من المجموعة الثانية (متأخر 3-1) بعد خسارته الأولى، بعد أن تلقى وقتا مستقطعا طبيا لعلاج آلام في منطقة البطن في وقت سابق من المواجهة.

ويأمل ألكاراس في ألا تحرمه الإصابة من المشاركة في البطولة الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العام التي تنطلق في تورينو في 13 الشهر الحالي.

وكان ألكاراس (19 عاما) سيضمن البقاء في صدارة التصنيف العالمي الذي اعتلاه بعد تتويجه في "فلاشينغ ميدوز" في سبتمبر الماضي ليصبح بعمر التاسعة عشرة أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز، حتى نهاية هذا العام في حال تتويجه باللقب في باريس.

يذكر أن أفضل نتيجة حققها ألكاراس منذ تتويجه في "فلاشينغ ميدوز"، كانت بلوغه نصف نهائي دورة بازل السويسرية الأسبوع الماضي.

في المقابل، بلغ رونه (19 عاما) المصنف 18، الدور نصف النهائي في "باريس-بيرسي" حيث سيواجه الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثامن عالميا الفائز على الأمريكي فرانسيس تيافو 6-1، 6-4.

المصدر: وكالات