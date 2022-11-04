فوز تاريخي للمنتخب القطري في بطولة العالم للبادل

حققت قطر اليوم الجمعة أول فوز في تاريخها ضمن بطولة العالم لرياضة البادل في مشاركتها الثانية بعد تغلبها على المضيفة الإمارات بانتصارين مقابل انتصار واحد.

وجاء الانتصار ضمن منافسات بطولة العالم للبادل "دبي 2022".

وتقدم المنتخب القطري في مباراتيه الأولى والثانية، بمجموعتين لواحدة وبمجموعتين دون رد، قبل أن تحقق الإمارات الفوز في المباراة الأخيرة بمجموعتين دون مقابل، وتعد هذه المشاركة الثانية لقطر في كأس العالم.

والبادل هي رياضة مضرب تجمع بين عناصر التنس والاسكواش، وهي لعبة يتم لعبها في نظام زوجي على ملعب مغلق مصنوع من الزجاج والشبك، وهو ثلث حجم ملعب التنس الكامل.

وتعتبر اللعبة سريعة وسهلة التعلم مع التجمعات التي تدوم لفترة أطول من التنس العادي، مما يجعلها رياضة ممتعة ومسببة للإدمان أحيانا، حيث إنه يستخدم فيها مضرب قصير من ألياف الكربون، يعرف باسم "بالا" وكرة تنس منخفضة الضغط، ويتم لعب التسديدات إما قبل أو بعد ارتداد الكرة عن الجدران الزجاجية المحيطة، مما يضيف بعدا فريدا للرياضة على التنس التقليدي.

المصدر: beinsports.com + وكالات