مونديال 2022.. "الفيفا" يدعو المنتخبات المشاركة إلى التركيز على كرة القدم

دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى التركيز على كرة القدم والتوقف عن توزيع الدروس الأخلاقية في رسالة كشفت عنها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وواجهت قطر انتقادات بسبب مزاعم عن انتهاكها لحقوق العمال الأجانب في مشاريع البنى التحتية لكأس العالم، وحقوق المرأة وحقوق مجتمع الميم كما أن المثلية الجنسية غير قانونية في الدولة الخليجية.

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وسيرتدي قادة عدد من نخبة المنتخبات الأوروبية بينها إنجلترا وفرنسا وألمانيا، شارات بألوان قوس قزح تحمل عبارة "حب واحد" في حملة مناهضة للتمييز.

وقال رئيس "الفيفا"، السويسري جاني إنفانتينو، والأمينة العامة السنغالية فاطمة سامورا في رسالة وجهت إلى جميع المنتخبات الـ32 في كأس العالم، الجمعة: "من فضلكم دعونا الآن نركز على كرة القدم! نحن نعلم أن كرة القدم لا تعيش في فراغ ونحن ندرك بنفس القدر أن هناك العديد من التحديات والصعوبات ذات الطبيعة السياسية في جميع أنحاء العالم، لكن من فضلكم لا تسمحوا لكرة القدم بالانجرار إلى كل معركة أيديولوجية أو سياسية موجودة".

وتابعت رسالة "الفيفا": "واحدة من أعظم نقاط القوة في العالم هي بالفعل تنوعه، وإذا كان الاندماج يعني أي شيء، فهذا يعني احترام هذا التنوع. لا يوجد شعب أو ثقافة أو أمة" أفضل "من غيرها".

ودافع المنظمون القطريون عن سجل حقوق الإنسان في البلاد بعد انتقادات اللاعبين الأستراليين وقال متحدث باسم كأس العالم إن فرض قوانين عمل "صارمة" كان أيضا "تحديا" لأستراليا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقدت جامعة الدول العربية انتقادات لقطر ووصفتها بأنها "حملة تشهير" قبل البطولة.

المصدر: وكالات