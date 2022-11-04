البطولة الختامية.. شفيونتيك إلى نصف النهائي والروسية كاساتكينا تنعش حظوظها

ثأرت البولندية إيغا شفيونتيك من الفرنسية كارولين غارسيا بفوزها عليها 6-3 و6-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في طريقها إلى نصف نهائي البطولة الختامية للتنس الجمعة.

ولم تخسر شفيونتيك، صاحبة 8 ألقاب هذا العام، أي مجموعة حتى الآن في البطولة الحالية المقامة في تكساس الأمريكية، وأكدت أنها لا تشعر بأي ضغوطات.

وقالت البولندية التي كانت سقطت أمام غارسيا في ربع نهائي دورة وارسو في يوليو الماضي "إنها آخر دورة هذا العام وليس لدي شيء لكي أخسره. لست قلقة لما سأقوم به لاحقا، لكن بالتأكيد أبذل قصارى جهدي جسديا وذهنيا".

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، أقصت الروسية داريا كاساتكينا الأمريكية كوكو غوف من المنافسة بفوزها عليها 7-6 و6-3.

وستخوض كاساتكينا غدا السبت، مباراة حاسمة ضد غارسيا في الجولة الثالثة الأخيرة لمعرفة هوية المتأهلة منهما إلى نصف النهائي.

المصدر: وكالات