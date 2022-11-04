مجموعة خالدة في الدوري الأوروبي.. 4 أندية بنفس عدد النقاط في مجموعة واحدة

انتزع فينورد بطاقة التأهل المباشرة لدور الـ16 وميتييلاند تأشيرة التأهل للملحق بحلولهما في المركزين الأول والثاني في المجموعة السادسة التي ستبقى خالدة في تاريخ الدوري الأوروبي.

وجاء تأهل فينورد الهولندي بعد فوزه على لاتسيو الإيطالي في الجولة السادسة الأخيرة أمس الخميس بهدف دون رد، فيما تغلب ميتييلاند الدنماركي على شتورم غراتس النمساوي بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وأنهت الأندية الأربعة منافسات المجموعة السادسة في الدوري الأوروبي، بنفس عدد النقاط، في سيناريو نادر الحدوث بكرة القدم، إذ جمعت هذه الفرق 8 نقاط بعد خوضها لست جولات بمرحلة المجموعات.

All settled in Group F 🥵#UELpic.twitter.com/LP1hLULpkb — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 3, 2022

وتم الاحتكام إلى قاعدة فارق الأهداف وإجمالي الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة، من أجل الفصل حول هوية المتأهل للدور المقبل والفريق الذي سيلعب مباراة المحلق، والنادي الذي سينتقل للمشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

واحتل نادي فينورد صدارة المجموعة، بعدما سجل 13 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف، أي بفارق "+4"، فيما حل نادي ميتييلاند وصيفا بفارق الأهداف "+4"، إذ سجل هجومه 12 هدفا، وتلقى مرماه 8 أهداف.

وجاء نادي لاتسيو في المركز الثالث بعدما سجل 9 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا، أي بفارق "-2"، ليتأهل نادي العاصمة الإيطالية للمنافسة ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، متفوقا على نادي شتورم غراتس الذي حل رابعا بفارق أهداف سلبي "-6"، حيث سجل 4 أهداف فقط وتلقى مرماه 10 أهداف.

المصدر: Europa League