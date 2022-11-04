دورة "باريس-بيرسي".. ألكاراس ودجوكوفيتش إلى ربع النهائي

بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أولا عالميا، الدور ربع النهائي من دورة "باريس-بيرسي" للتنس، ولحق به الصربي نوفاك دجوكوفيتش ليواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح.

وتفوق ألكاراس بسهولة على البلغاري غريغور ديميتروف 6-1 و6-3 في 71 دقيقة.

وكان ألكاراس، استهل مشواره في هذه الدورة بفوز سريع أيضا على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-4 و6-4 في ساعة و15 دقيقة الأربعاء.

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ويلتقي الإسباني في الدور التالي مع الدنماركي الشاب هولغر رونه الفائز على الروسي أندريه روبليف التاسع عالميا 6-4، 7-5.

وسيضمن ألكاراس البقاء في صدارة التصنيف العالمي الذي اعتلاه بعد تتويجه ببطولة "فلاشينغ ميدوز" في سبتمبر الماضي ليصبح بعمر التاسعة عشرة أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز، حتى نهاية هذا العام في حال تتويجه باللقب في باريس.

وفي مباراة أخرى، جدد دجوكوفيتش فوزه على الروسي كارين خاتشانوف وتغلب عليه للمرة السابعة تواليا والثامنة في مواجهاتهما التسع عندما حسم مواجهتهما في باريس 6-4، 6-1.

ويلتقي الصربي حامل اللقب في باريس ست مرات (رقم قياسي) في الدور المقبل مع الإيطالي لورنتسو موزيتي، الذي أقصى النرويجي كاسبر رود المصنف رابعا عالميا 4-6، 6-4، 6-4.

المصدر: أ ف ب