مدرب مانشستر يكشف سبب إشراكه ماغواير كمهاجم صريح بجانب رونالدو

كشف مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاغ، سبب اعتماده على المدافع هاري ماغواير كمهاجم خلال لقاء ريال سوسييداد 1-0، أمس الخميس، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وفي الشوط الثاني عندما كانت النتيجة تشير لتقدم يونايتد بهدف دون رد، أجرى المدرب الهولندي بعض التغييرات لإضافة الهدف الثاني، بالاعتماد على ماركوس راشفورد وسكوت مكتوميناي بدلا من دوني فان دي بيك وفيكتور لينديلوف في الدقيقة 58، بالإضافة للتغير الأهم وهو نزول ماغواير في الدقيقة 82 ليلعب كمهاجم صريح بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي صنع الهدف الأول لزميله الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو.

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وقال تين هاغ عن السبب وراء إقحامه ماغواير كمهاجم في تصريحات عقب المباراة: "كنا بحاجة إلى هدف إضافي لذلك قمنا ببعض التغييرات لتعزيز خط الهجوم، وقررنا اتخاذ بعض المجازفات في العديد من الأماكن في الملعب".

وأضاف: "الفكرة كانت بتواجد هاري ماغواير بجوار كريستيانو رونالدو لاستغلال الكرات الهوائية بأفضل شكل ممكن، حاولنا لعب الكثير من الكرات داخل منطقة الجزاء ونجحنا في الوصول لمناطق الخطورة بشكل أسرع".

ورغم تلك التغييرات، لم ينجح يونايتد في اقتناص الهدف الثاني الذي كان سيمنحه صدارة المجموعة الخامسة، وانتهت المباراة بفوزه بهدف دون رد.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 15 نقطة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة متخلفا بفارق الأهداف عن سوسييداد (15 نقطة)، الذي تأهل إلى دور الـ16 مباشرة، فيما سيضطر رفاق رونالدو لخوض مواجهة في الدور التكميلي مع أحد أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

المصدر:goal.com