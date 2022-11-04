المنافسون المحتملون لبرشلونة في ملحق دور الـ16 بالدوري الأوروبي

أسدل الستار أمس الخميس، على منافسات دور المجموعات للدوري الأوروبي وأسفرت عن تأهل 8 أندية بشكل مباشر لدور الـ16 بينما ستلعب 8 أندية أخرى ملحق خروج المغلوب.

الأندية التي حلت في المركز الأول في المجموعات الثماني تأهلت مباشرة إلى الدور المقبل وهي أرسنال، فنربخشة، ريال بيتيس، سانت جيلواز، ريال سوسييداد، فينورد روتردام، فرايبورغ، فرينكفاروزي.

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أما الأندية التي حلت في مركز الوصافة وهي، بي إس في آيندهوفن، رين، روما، يونيون برلين، مانشستر يونايتد، ميتييلاند، نانت، موناكو، فستلعب ملحق دور الـ16 ضد الأندية التي فشلت في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا والتي حلت ثالثة في مجموعاتها.

ويعتبر نادي برشلونة من أبرز الأندية المنتقلة من دوري أبطال أوروبا إلى ملحق دور الـ16 في الدوري الأوروبي.

وتجرى قرعة الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، الاثنين القادم في نيون السويسرية، وسيتعرف برشلونة على منافسه.

وحسب قوانين القرعة فلن يتواجه فريقان من نفس البلد.

وبالتالي، فإن المنافسين المحتملين لنادي برشلونة سيكون واحدا من الأندية التالية:

بي إس في آيندهوفن - رين - روما - يونيون برلين - مانشستر يونايتد - ميتييلاند - نانت - موناكو.

ويجرى ملحق دور الـ16 للدوري الأوروبي بنظام مباراتي الذهاب والإياب، علما بأن هذه المواجهات ستلعب في شهري فبراير ومارس المقبلين.

المصدر: RT