الدوري الأوروبي.. الأندية المتأهلة إلى ثمن النهائي والملحق

أسدل الستار على مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، التي أسفرت عن تأهل 8 أندية مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، فيما ستلعب 8 أندية أخرى ملحق خروج المغلوب.

الأندية التي تصدرت مجموعاتها تأهلت مباشرة إلى الدور المقبل بينما تلعب الأندية التي حلت في المركز الثاني ملحق دور الستة عشر ضد الأندية التي فشلت في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا والتي حلت ثالثة في مجموعاتها.

ويجرى ملحق خروج المغلوب بنظام مباراتي الذهاب والإياب، علما بأن هذه المواجهات ستلعب في شهري فبراير ومارس.

الأندية المنتقلة من دوري أبطال أوروبا إلى ملحق دور الستة عشر في الدوري الأوروبي:

برشلونة الإسباني، شاختيور دونيتسك، باير ليفركوزن الألماني، أياكس أمستردام الهولندي، سبورتينغ لشبونة البرتغالي، إشبيلية الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، سالزبورغ النمساوي.

- الأندية التي ستلعب الملحق بعد حلولها وصيفة في مجموعاتها بالدوري الأوروبي

بي إس في آيندهوفن - رين - روما - يونيون برلين - مانشستر يونايتد - ميتييلاند - نانت - موناكو.

- الأندية المتأهلة مباشرة لثمن نهائي الدوري الأوروبي

أرسنال - فنربخشة - ريال بيتيس - سانت جيلواز - ريال سوسييداد - فينورد روتردام - فرايبورغ - فرينكفاروزي.

المصدر: RT