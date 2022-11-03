جراحة في الوجه تهدد مشاركة سون هيونغ مين في مونديال قطر

أكد نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم الخميس، أن مهاجمه الدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، سيخضع لعملية جراحية بسبب كسر حول عينه اليسرى، ما يهدد مشاركته في مونديال قطر.

وأُجبر سون على الخروج أثناء الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها فريقه على مارسيليا الفرنسي 2-1 الثلاثاء الماضي في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، ليضمن توتنهام مكانه في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال "سبيرز" في بيان "يمكننا أن نؤكد أن سون هيونغ مين سيخضع لعملية جراحية لتثبيت كسر حول عينه اليسرى".

وأضاف "بعد الجراحة، سيبدأ سون مرحلة عملية إعادة التأهيل مع طاقمنا الطبي وسنقوم بنشر آخر المستجدات للجماهير في الوقت المناسب".

ولم يحدد نادي توتنهام موعدا لعودة الدولي الكوري الجنوبي، إلا أنه يواجه سباقا مع الزمن ليكون لائقا لمباراة منتخب بلاده الافتتاحية في كأس العالم ضد الأوروغواي في 24 نوفمبر الحالي، قبل أن يواجه زملاء سون البرتغال وغانا ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ويعتبر سون (30 عاما) قائد منتخب كوريا، أحد أبرز اللاعبين وأيقونة وطنية بفضل مآثره مع النادي والمنتخب.

وسجل سون 35 هدفا في 106 مباريات دولية وفاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018، ليضمن الإعفاء من الخدمة الوطنية.

المصدر: أ ف ب