رونالدو يصنع هدفا تاريخيا لليافع الأرجنتيني غارناتشو

حقق الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، رقما تاريخيا بعدما قاد مانشستر يونايتد للفوز على ريال سوسييداد 1-0 اليوم الخميس، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

وأحرز المهاجم الدولي الأرجنتيني الشاب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17، عندما انسل من الجهة اليسرى لتصله كرة بينية من زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليتوغل داخل منطقة الجزاء ومن ثم سدد الكرة من فوق حارس سوسييداد لتتهادى إلى الشباك.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح غارناتشو (18 عاما 125 يوما)، أصغر لاعب غير إنجليزي يسجل هدفا لمانشستر يونايتد في المسابقات الأوروبية.

18 - Alejandro Garnacho (18y 125d) has become @ManUtd's youngest non-English goalscorer in major European competition, overtaking George Best (18y 158d against Djurgårdens IF in 1964). Moment. #RSCMUN — OptaJoe (@OptaJoe) November 3, 2022

وتجاوز غارناتشو اللاعب الإيرلندي جورج بست نجم المان يونايتد السابق، الذي سجل هدفا وعمره 18 عاما و158 يوما، ضد ديورجاردنز السويدي في العام 1964.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بعد هذا الفوز إلى 15 نقطة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة متخلفا بفارق الأهداف عن سوسييداد، الذي تأهل إلى المرحلة التالية مباشرة، فيما سيضطر رفاق رونالدو لخوض مواجهة في الدور التكميلي مع أحد أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات