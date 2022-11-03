مدرب ليفربول: لا يجب الضغط للإدلاء بتصريحات سياسية حول مونديال قطر

قال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، إن المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، لا يجب أن تشعر بالضغط للإدلاء بتصريحات سياسية حول البلد المستضيف للبطولة.

وأضاف المدير الفني الألماني في حديث إلى "شبكة سكاي سبورتس" البريطانية: "البطولة في قطر، واللاعبون يذهبون إلى هناك ويلعبون المباريات. تم اتخاذ القرار من قبل أشخاص آخرين.. إذا كنت تريد أن تنتقد أي شخص، فانتقد الأشخاص الذين اتخذوا القرار (بمنح قطر حق استضافة البطولة)، وليس الرياضة، وليس المنافسة، وبالتأكيد ليس اللاعبين".

إقرأ المزيد

وجاءت تصريحات كلوب بعد أن أصدر منتخب أستراليا لكرة القدم، رسالة مصورة ندد فيها بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في قطر، وكذلك موقف البلاد تجاه مجتمع الميم.

المصدر: أ ب