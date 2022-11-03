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رسميا.. الإصابة تبعد المهاجم الألماني فيرنر عن مونديال قطر

الرياضة

رسميا.. الإصابة تبعد المهاجم الألماني فيرنر عن مونديال قطر
AP
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أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم الخميس، غياب مهاجمه الدولي الألماني تيمو فيرنر عن نهائيات كأس العالم المقررة في قطر بسبب إصابة في كاحله الأيسر.

وقال النادي إن "الأشعة التي أجريت اليوم في لايبزيغ أظهرت أنه (فيرنر) أصيب للأسف بتمزق في أربطة كاحله الأيسر. لذلك سيغيب تيمو فيرنر لبقية عام 2022.. وسيتخذ قرار بشأن علاجه في الأيام المقبلة".

وتعرض فيرنر إلى الإصابة أمس الأربعاء، خلال مباراة فريقه أمام مضيفه شاختيور دونيتسك (4-0) في وارسو في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في خبر سيئ لمدرب المنتخب الألماني هانزي فليك، الذي يستعد للإعلان عن التشكيلة النهائية من 26 لاعبا للعرس العالمي المقرر في الفترة بين 20 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل.

ويستهل المنتخب الألماني مبارياته في مونديال قطر  بمواجهة نظيره الياباني في 23 نوفمبر.

المصدر: وكالات

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