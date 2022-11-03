المنتخب المغربي يواجه جورجيا قبل انطلاق مونديال قطر

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الخميس، أن منتخبه الوطني الأول سيواجه نظيره الجورجي قبل انطلاق نهائيات مونديال قطر.

وقال الاتحاد المغربي في بيان نشره على موقعه "في إطار استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم قطر 2022، يجري المنتخب الوطني مباراة ودية أمام منتخب جورجيا بالإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "ستجرى المباراة يوم الخميس 17 نوفمبر 2022 بداية من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي ( الخامسة بعد الزوال بالتوقيت المغربي)، لينتقل بعد ذلك المنتخب الوطني إلى قطر لمواصلة الاستعدادات لنهائيات كأس العالم".

وكان المنتخب المغربي قد خاض مباراتين وديتين في سبتمبر الماضي استعدادا للمونديال القطري الذي تنطلق منافساتها في 20 نوفمبر الجاري، حيث تغلب على تشيلي في المباراة الأولى بهدفين نظيفين، وتعادل مع باراغواي بدون أهداف.

وكانت قرعة نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، وضعت المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب كرواتيا، بلجيكا وكندا.

المصدر: الاتحاد المغربي