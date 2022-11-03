هل يفي ميسي بوعده لإدارة باريس سان جيرمان؟

أسعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إدارة فريقه باريس سان جيرمان، بتعهده بالبقاء مع الفريق حتى تتويجه معه بلقب كبير.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي بشرط موافقة النجم الأرجنتيني.

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وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ملاك باريس سان جيرمان، أسعدهم اعتراف ميسي بأن موسمه الأول لم يكن جيدا، وأنه لن يرغب في ترك الفريق قبل أن يحقق معه لقبا كبيرا وهو لقب دوري أبطال أوروبا.

وأضافت أن المحادثات جارية لتمديد عقد ميسي، لكن النجم الأرجنتيني ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار قبل كأس العالم.

وأشارت إلى أن لويس كامبوس، المستشار الرياضي لباريس سان جيرمان، يطمع في إقناع ميسي بتجديد عقده قبل انطلاق نهائيات مونديال قطر في 20 نوفمبر الجاري.

ونوهت "ليكيب"، أن ميسي يتمتع بعلاقة جيدة مع المستشار الرياضي لسان جيرمان، وكذلك مع كريستوف غالتيه مدرب الفريق، كما تأقلم على الأجواء في باريس بعد رحيل مواطنيه أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس.

وسجل ميسي 12 هدفا إضافة إلى تقديمه 13 تمريرة حاسمة في كل البطولات منذ انطلاق الموسم الجاري، ليسجل معدل أفضل مما حققه على مدار الموسم الماضي.

وتأمل إدارة سان جيرمان أن يفي ميسي بوعده بتمديد إقامته في باريس وقيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي لم يسبق للنادي أن تتذوق حلاوة الفوز بها.

ومنذ الاستحواذ القطري على باريس سان جيرمان في 2011، أبرم الفريق صفقات من العيار الثقيل بهدف التتويج بالكأس "ذات الأذنين" وهو ما لم يحدث حتى الآن، علما بأن الفريق الباريسي بلغ نهائي المسابقة القارية في العام 2020 وخسر أمام بايرن ميونخ.

المصدر: وكالات