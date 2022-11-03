نادال يودع دورة "باريس-بيرسي" مبكرا

ودع النجم الإسباني رافائيل نادال، المصنف ثانيا عالميا، دورة "باريس-بيرسي" للماسترز للتنس في ظهوره الأول في الدور الثاني وذلك بعد إعفائه من خوض مباراة الدور الأول.

وجاء خروج نادال، الذي لم يشارك في أي دورة منذ خسارته في ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في بداية سبتمبر، على يد الأمريكي تومي بول (31 عالميا) 6-3، و6-7، و1-6.

إقرأ المزيد

وتأتي هذه الخسارة قبل 10 أيام من انطلاق بطولة "آيه تي بي" الختامية في تورينو (من 13 حتى 20 نوفمبر الجاري)، كما سمح نادال لمواطنه كارلوس ألكاراس بإنهاء الموسم في المركز الأول في تصنيف اللاعبين المحترفين شرط فوز الأخير بلقب الدورة الباريسية.

وقال نادال بعد خسارته أمام بول: "كانت المباراة (بين يديّ) في تلك المجموعة الثانية بمجموعة وكسر الإرسال. لعبت مباراة سيئة ولا أستحق الفوز بعد اللعب بهذا السوء في تلك اللحظة الحاسمة".

وأضاف "واجهت الكثير من الأشياء خلال الشهرين الماضيين، من دون أدنى شك. لكننا دائما على استعداد للعثور على الأعذار. في النهاية، الأمر نفسه دائما، تلعب جيدا فتفوز، لا تفعل فتخسر".

وضرب بول موعدا في الدور التالي مع إسباني آخر بابلو كارينيو بوستا (14 عالميا) الفائز على الكندي دنيس شابوفالوف في الدور السابق.

المصدر: وكالات