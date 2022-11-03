دوري الأبطال.. منافسو ليفربول وباريس المحتملين في ثمن النهائي بعد تأهلهما في مركز الوصافة

وضع باريس سان جيرمان وليفربول نفسيهما في موقف صعب بعد تأهلهما لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم كوصيفين في مجموعتيهما.

وتأهل باريس سان جيرمان لثمن النهائي بحلوله وصيفا لبنفيكا البرتغالي في المجموعة الثامنة، فيما حجز ليفربول تأشيرة التأهل باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف نابولي الإيطالي.

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وخلال قرعة الدور ثمن النهائي التي ستجرى في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في نيون السويسرية الاثنين المقبل، سيتواجد سان جيرمان وليفربول في المستوى الثاني مع أندية أخرى تأهلت إلى دور الـ16 كوصيفة وهي كلوب بروج البلجيكي، دورتموند الألماني، إنتر الإيطالي، آينتراخت فرانكفورت الألماني، لايبزيغ الألماني، وميلان الإيطالي.

بينما سيضم المستوى الأول الأندية التي تأهلت في صدارة مجموعاتها وهي كالتالي: بايرن ميونخ الألماني، تشيلسي الإنجليزي، نابولي الإيطالي، بورتو البرتغالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، وبنفيكا البرتغالي وتوتنهام الإنجليزي.

وتسحب القرعة لتجمع كل مواجهة بين فريق من المستوى الأول وآخر من المستوى الثاني، وتقام القرعة بنظام لا يسمح بمواجهة فريقين من البلد نفسه، أو فريقين خاضا الدور الأول في المجموعة ذاتها.

وبالتالي فإن سان جيرمان سيواجه في الدور المقبل أحد الأندية التالية: تشيلسي - بايرن ميونخ - مانشستر سيتي - نابولي - توتنهام - بورتو - ريال مدريد.

أما ليفربول فسيكون في مواجهة أحد الأندية التالية: بنفيكا - بايرن ميونخ - بورتو - ريال مدريد.

وهناك عامل آخر قد يجعل مهمة سان جيرمان وليفربول صعبة نوعا ما في الدو ثمن النهائي، وهو أن الفرق التي تأهلت في المركز الثاني ستخوض مباراة الذهاب في ثمن النهائي في ملعبها، وتلعب مواجهة الإياب الحاسمة خارج أرضها.

المصدر: RT