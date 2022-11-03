التونسية أنس تهزم بيغولا وتنعش آمالها في بلوغ نصف نهائي البطولة الختامية

أنعشت التونسية أنس جابر، المصنفة ثانية عالميا، آمالها في التأهل إلى نصف نهائي بطولة "دبليو تي إيه" الختامية للتنس المقامة في تكساس الأمريكية بفوزها على صاحبة الأرض جيسيكا بيغولا.

واستهلت أنس مشاركتها الأولى في البطولة الختامية التي تجمع أفضل 8 لاعبات هذا الموسم، بخسارة أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا السابعة في ثلاث مجموعات الاثنين، قبل أن تنتفض وتقلب تخلفها أمام بيغولا الثالثة إلى فوز 1-6 و6-3 و6-3 ضمن منافسات مجموعة "نانسي ريتشي".

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، تغلبت اليونانية ماريا ساكاري الخامسة على سابالينكا 6-2 و6-4 في ثاني انتصار لها في البطولة لتحجز مقعدها مبكرا في المربع الذهبي.

وبإمكان سابالينكا أن تحرم التونسية أنس من التواجد في المربع الذهبي في حال تغلبت على بيغولا في مباراتها الأخيرة في مجموعة "نانسي ريتشي".

كما بإمكان اليونانية ساكاري أن تتأهل من صدارة المجموعة في حال فازت على أنس في المباراة الأخيرة.

المصدر: وكالات