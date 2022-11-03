ثنائي ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على جائزة لاعب الأسبوع بدوري أبطال أوروبا

أعلن الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع بالجولة السادسة بدور المجموعات للشامبيونزليج.

وأقيمت مباريات الجولة السادسة يومي الثلاثاء والأربعاء، 1و2 نوفمبر الجاري.

وعلى الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا تم الإعلان عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة، والتي شهدت وجود فيران توريس، نجم برشلونة، وفيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد.

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ونجح توريس في تسجيل هدفين من رباعية النادي الكتالوني في شباك نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 4-2.

أما فالفيردي تمكن من تسجيل هدف وصناعة أخر في خماسية فريقه بشباك سيلتيك الإسكتلندي خلال المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 5-1.

كما تواجد أيضا مهاجم ميلان الإيطالي، أوليفييه جيرو، ضمن القائمة، حيث أنه سجل ثنائية للروسونيري في شباك ريدو بول سالزبورغ، علاوة على وجود المهاجم الفرنسي الأخر، كريستوفر نكوكو، لاعب لايبزيغ الذي سجل هدفا وصنع أخر في فوز لايبزيغ برباعية على نظيره شاختار.

المصدر: twitter/ChampionsLeague