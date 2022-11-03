"نسمة من الهواء النقي".. بطل الهوكي الكندي يصف الحياة في روسيا ويتحدث عن عادة روسية "مفاجئة"

وصف لاعب الهوكي الكندي سكوت ويلسون الحياة في روسيا بأنها "نسمة من الهواء النقي".

وتحدث ويلسون، المهاجم في دوري الهوكي الروسي، عن تجربته في الانتقال إلى روسيا، ونقل تصريحاته موقع championat.

وقال لاعب الهوكي إن الحياة في روسيا عبارة عن "نسمة من الهواء النقي".

وذكر أنه تشاور مع معارفه الذين يلعبون في روسيا قبل أن يقرر الانتقال إلى البلاد، وعلق: "قالوا إن الحياة في روسيا رائعة، الهوكي هنا رائع، خاصة إذا كنت تعيش في موسكو".

مضيفا:" لم يقل لي أحد أنه الحياة لم تعجبه في روسيا".

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وتحدث ويلسون عن عادة روسية كانت مفاجئة له وهي المصافحة: "لقد فاجأتني المصافحة بالتأكيد، استغرق الأمر عدة أيام لمعرفة ذلك، الناس هنا لطيفون للغاية والمصافحات جزء من الثقافة المحلية".

وتابع: "بالنسبة للغة، لا مشكلة داخل الملعب مصطلحات الهوكي واحدة، احتاج إلى الصراخ لزميلي فقط لجذب انتباهه، وأنا أتعلم ببطء كلمات جديدة باللغة الروسية".

ويلسون هو الفائز بكأس ستانلي مع فريق بيتسبرج بينجوينز وقع عقدا مع "فيتياز" الروسي في أغسطس الماضي.

من جهة أخرى دعا اتحاد هوكي الجليد الكندي في 28 سبتمبر الماضي، لاعبي الهوكي الكنديين الذين يلعبون في الدوري الروسي إلى مغادرة البلاد بشكل عاجل، ومن أراد البقاء كان عليه أن يقدم توضيحا.

المصدر: championat