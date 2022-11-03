بالميراس يحصد لقب الدوري البرازيلي للمرة الـ11

توج فريق بالميراس بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه، عقب فوزه على فورتاليزا 4 -0، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

وسجل أهداف بالميراس رونيلسون باربوسا (هدفين) في الدقيقتين 15 و48 ، ودودو في الدقيقة 32 ، وإندريك في الدقيقة 64.

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ورفع بالميراس رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه إنترناسيونال، وتوقف رصيد فورتاليزا عند 48 نقطة في المركز العاشر.

وتوج بالميراس بلقبه الثاني في آخر خمس سنوات، وذلك قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز براجانتينو على آفاي 2-1 ، وسانتوس على أتلتيكو جويانيينسي 3-2 ، وكوريتيبا على جوفينتود 1-0، وكورينثيانز على فلامينغو 2-1.

المصدر: "وكالات"