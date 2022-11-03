شاهد.. "العجوز" الياباني كازويوشي يضرب من جديد بعمر 55 عاما

ساعد اللاعب المخضرم كازويوشي ميورا، مهاجم فريق سوزوكا بوينت غيترز، فريقه على الفوز أمام مضيفه تيامو هيركاتا، 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري الدرجة الرابعة في اليابان.

وبدأ ميورا البالغ 55 عاما المباراة المذكورة من مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك فيها في الدقائق الأخيرة من أجل تنفيذ ضربة جزاء.

ونجح ميورا في المهمة التي أوكلت إليه وسجل هدف فريقه الثالث، وذلك في الدقيقة الرابعة والثمانين من عمر المباراة، التي لعبت على ملعب "تايامورا" الرياضي.

واحتفل ميورا بهدفه التاريخي بطريقة لافتة، حيث اتجه إلى دكة فريقه وقام بالرقص بين زملائه الأساسيين والاحتياطيين أيضا، الذين قاموا بالتصفيق له.

Teve Kazu Dance na JFL ontem! 🕺



Aos 55 anos e 246 dias de vida, Kazuyoshi Miura se tornou o jogador mais velho a marcar na quarta divisão japonesa.



A lenda balançou as redes em cobrança de pênalti, na vitória do seu time diante Tiamo Hirakata por 3 a 1.pic.twitter.com/jRNJoCSSeZ — Japão日本FC (@japaofcbr) October 31, 2022

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وبفضل هذا الهدف "التاريخي"، بات ميورا أكبر لاعب يسجل هدفا في مباراة رسمية، في بطولات كرة القدم المحلية في اليابان.

وهز ميورا، الملقب "بالملك"، شباك تيامو هيركانا، وهو بعمر 55 عاما و246 يوما، وبالمناسبة هو الهدف الأول له هذا الموسم، منذ انضمامه إلى الفريق.

وكان الرقم القياسي السابق في الكرة اليابانية بحوزة هيديكي ناغاي، لاعب ريوكيو السابق، الذي أحرزه عام 2013، وهو بعمر 42 عاما و50 يوما.

ويعد هذا الهدف هو الأول لميورا منذ مارس 2017، حين كان لاعبا بصفوف فريق يوكوهاما، المنافس في أعلى درجة بكرة القدم اليابانية.

المصدر: arabicpost