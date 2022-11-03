مبابي يطيح برقم ميسي القياسي في دوري الأبطال

حطم مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي الرقم القياسي لزميله في الفريق ليونيل ميسي وفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة بالإحصائيات.

وسجل مبابي هدفا في مباراة الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي.

ليصبح مبابي أصبح أصغر لاعب في تاريخ البطولة يصل إلى 40 هدفا بعمر 23 عاما و 10 أشهر و 13 يوما.

ليحطم بذلك رقم ميسي القياسي، إذ سجل النجم الأرجنتيني 40 هدفا بعمر 24 سنة و 4 أشهر و 8 أيام.

40 - At 23 years, 10 months and 13 days, Kylian Mbappé is now the youngest player to score 40 goals in UEFA Champions League history, overtaking Lionel Messi (24 years, four months and eight days in November 2011). Supersonic. #JUVPSGpic.twitter.com/t7gQvtLa7c — OptaJean (@OptaJean) November 2, 2022

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وخسر يوفنتوس أمام مستضيفه باريس بنتيجة (2-1)، بمنافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال، في مباراة شهدت تسجيل مبابي الهدف الأول للفريق الفرنسي.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان في أغسطس 2021، قبل ذلك، قضى كامل مسيرته في اللعب بقميص برشلونة، وفاز معه بالدوري الإسباني عشر مرات وفاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، يستمر عقد المهاجم الأرجنتيني مع النادي الفرنسي حتى يونيو 2024 مع خيار التمديد لموسم واحد.

فيما يرتدي مبابي قميص باريس سان جيرمان منذ عام 2017، وأصبح بطل فرنسا أربع مرات.

المصدر: opta