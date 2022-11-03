"تمثال صادم" لساديو ماني بملامح غريبة (صور)

أثار فنان سنغالي موجة سخرية بعدما كشف عن تمثال لمواطنه ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، وبايرن ميونخ الألماني قام بنحته.

وسلط موقع sportsbrief الضوء على التمثال الذي نحته ذلك الفنان، مستعينا بإحدى لقطات ماني أثناء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2021).

Sadio Mane's statue in Senegal 🇸🇳 pic.twitter.com/vtctp2iUFs — ZimViral ® (@ZimViral) November 2, 2022

وأوضح الموقع أن ذلك الفنان (لم تذكر اسمه) يعيش في مدينة بامبالي، وهي مسقط رأس "أسد التيرانغا".

ويبدو أن هذا التمثال لم ينل إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن ماني بدا فيه بملامح حادة.

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وأكد موقع "سبورت بريف" أن جماهير بايرن ميونيخ لا يشعرون بالرضا عن هذا التمثال، كونه لا يتطابق بالملامح مع ماني.

ويحظى ماني باحترام كبير في بلاده، خاصة أنه أحد نجوم كرة القدم العالميين، فضلا عن إنجازاته على الصعيد الدولي في عام 2022.

وقاد "أسد التيرنغا" منتخب بلاده للتتويج بكأس الأمم الإفريقية في نسختها الأخيرة لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره المصري.

المصدر: "وكالات"