 
مباشر

هيمنة ألمانية - إنجليزية على ثمن نهائي التشامبيونزليغ

الرياضة

هيمنة ألمانية - إنجليزية على ثمن نهائي التشامبيونزليغ
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3lz

نجح لايبزيغ الألماني في حجز آخر بطاقات المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حل وصيفا للمجموعة السادسة.

ممثل الدوري الألماني حصد 12 نقطة في الدور الأول، ليتأهل إلى دور الـ 16 بعدما اكتسح شاختار الأوكراني 4-0، الأربعاء.

وأشارت شبكة "بليتشر ريبورت" إلى أن نصف فرق دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا من البوندسليغا والبريميرليغ.

إقرأ المزيد
نتائج مباريات الأربعاء في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال
نتائج مباريات الأربعاء في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال

ويأتي ذلك بعد تأهل الرباعي الألماني، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيغ وآينتراخت فرانكفورت للدور القادم.

كما نجح الرباعي الإنجليزي، مانشستر سيتي، تشيلسي، ليفربول وتوتنهام في العبور أيضا لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبالتالي، فإن هناك 8 فرق من البريميرليغ والبوندسليغا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى باقي الدوريات الأوروبية المختلفة: (نابولي وإنتر ميلان وميلان الإيطالي، بورتو وبنفيكا البرتغالي، ريال مدريد الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، كلوب بروغ البلجيكي).

تجدر الإشارة إلى أن قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ستجرى الاثنين المقبل.

المصدر: "وكالات" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مؤتمر صحفي إثر محادثات بين لافروف والصفدي في عمان