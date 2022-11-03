هيمنة ألمانية - إنجليزية على ثمن نهائي التشامبيونزليغ

نجح لايبزيغ الألماني في حجز آخر بطاقات المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حل وصيفا للمجموعة السادسة.

ممثل الدوري الألماني حصد 12 نقطة في الدور الأول، ليتأهل إلى دور الـ 16 بعدما اكتسح شاختار الأوكراني 4-0، الأربعاء.



وأشارت شبكة "بليتشر ريبورت" إلى أن نصف فرق دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا من البوندسليغا والبريميرليغ.

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ويأتي ذلك بعد تأهل الرباعي الألماني، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيغ وآينتراخت فرانكفورت للدور القادم.



كما نجح الرباعي الإنجليزي، مانشستر سيتي، تشيلسي، ليفربول وتوتنهام في العبور أيضا لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وبالتالي، فإن هناك 8 فرق من البريميرليغ والبوندسليغا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى باقي الدوريات الأوروبية المختلفة: (نابولي وإنتر ميلان وميلان الإيطالي، بورتو وبنفيكا البرتغالي، ريال مدريد الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، كلوب بروغ البلجيكي).

تجدر الإشارة إلى أن قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ستجرى الاثنين المقبل.

المصدر: "وكالات"