جماهير يوفنتوس تكرر واقعة رونالدو مع مبابي

كررت جماهير نادي يوفنتوس واقعة الإشادة بكريستيانو رونالدو نجم الفريق السابق مع ثنائي باريس سان جيرمان خلال مباراة الأربعاء بين الفريق الإيطالي ونظيره الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وخسر يوفنتوس أمام مستضيفه باريس بنتيجة (2-1)، بمنافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال، في مباراة شهدت تسجيل مبابي الهدف الأول للفريق الفرنسي.



ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن جماهير السيدة العجوز قامت بالإشادة بمبابي، عقب تسجيله للهدف الأول لباريس في شباك فريقهم، بعد مجهود فردي رائع من اللاعب الفرنسي.

وأضاف أنه عقب تسجيل كيليان للهدف الأول في شباك فويتشيك تشيزني، التزم معظم مشجعي اليوفي الصمت، لكن هناك البعض أيضا أظهروا تقديرهم لمهاجم الفريق الفرنسي، الذي سجل هدفا رائعا في شباكهم.

Mesmerising Mbappe 😍



The Prince of Paris shows his true quality here, beating defenders with ease and slotting with aplomb! 💥



Great start for PSG 💪 pic.twitter.com/JLOCCD2atF — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 2, 2022

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ولفت الموقع إلى أن رد فعل جماهير يوفنتوس، يعيد ذكريات مماثلة عندما قامت نفس الجماهير بالتصفيق لكريستيانو رونالدو، عندما سجل هدفا بضربة مقصية خلال تواجده بقميص ريال مدريد ضد يوفنتوس في موسم (2017-2018)، قبل أشهر من انتقاله لليوفي بعد ذلك.



يذكر أن الجماهير الحاضرة بملعب "أليانز ستاديوم" بتورينو، قامت بالتصفيق لليونيل ميسي، نجم سان جيرمان، لحظة إعلان اسمه في التشكيل الأساسي قبل انطلاق المباراة.

المصدر: kooora