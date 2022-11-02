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قائمة الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والهابطة للدوري الأوروبي

الرياضة

قائمة الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والهابطة للدوري الأوروبي
Legion-Media
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انتهت منذ قليل مباريات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وأسفرت عن تأهل 16 فريقا لثمن النهائي وانتقال ثمانية أندية أخرى للمنافسة في الدوري الأوروبي. .

الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري الأبطال

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نتائج مباريات الأربعاء في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال
نتائج مباريات الأربعاء في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال

- نابولي الإيطالي

- ليفربول الإنجليزي

- كلوب بروج البلجيكي

- بورتو البرتغالي

- مانشستر سيتي الإنجليزي

- بايرن ميونخ الألماني

- تشيلسي الإنجليزي

- دورتموند الألماني

- إنتر الإيطالي

- ريال مدريد الإسباني

- باريس سان جيرمان الفرنسي

- بنفيكا البرتغالي

- توتنهام الإنجليزي

- آينتراخت فرانكفورت

- لايبزيغ الألماني

- ميلان الإيطالي


-الأندية المنتقلة إلى الدوري الأوروبي

- برشلونة الإسباني

- شاختيور دونيتسك

- باير ليفركوزن الألماني

- أياكس أمستردام الهولندي

- سبورتينغ لشبونة البرتغالي

- إشبيلية الإسباني

-يوفنتوس الإيطالي

سالسبورغ النمساوي

تجدر الإشارة إلى أن قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ستجرى الاثنين المقبل.

المصدر: RT

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