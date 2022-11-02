قائمة الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والهابطة للدوري الأوروبي

انتهت منذ قليل مباريات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وأسفرت عن تأهل 16 فريقا لثمن النهائي وانتقال ثمانية أندية أخرى للمنافسة في الدوري الأوروبي. .

الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري الأبطال

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- نابولي الإيطالي

- ليفربول الإنجليزي

- كلوب بروج البلجيكي

- بورتو البرتغالي

- مانشستر سيتي الإنجليزي

- بايرن ميونخ الألماني

- تشيلسي الإنجليزي

- دورتموند الألماني

- إنتر الإيطالي

- ريال مدريد الإسباني

- باريس سان جيرمان الفرنسي

- بنفيكا البرتغالي

- توتنهام الإنجليزي

- آينتراخت فرانكفورت

- لايبزيغ الألماني

- ميلان الإيطالي



-الأندية المنتقلة إلى الدوري الأوروبي

- برشلونة الإسباني

- شاختيور دونيتسك

- باير ليفركوزن الألماني

- أياكس أمستردام الهولندي

- سبورتينغ لشبونة البرتغالي

- إشبيلية الإسباني

-يوفنتوس الإيطالي

سالسبورغ النمساوي

تجدر الإشارة إلى أن قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ستجرى الاثنين المقبل.

المصدر: RT