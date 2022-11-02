نتائج مباريات الأربعاء في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3kq
أقيمت اليوم الأربعاء، آخر ثماني مباريات في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وجاءت نتائج المباريات كالتالي:
ريال مدريد الإسباني # سلتيك الاسكتلندي 2-1
شاختيور دونيتسك # لايبزيغ الألماني 0-4
ميلان الإيطالي # سالزبورغ النمساوي 4-0
تشيلسي الإنجليزي # دينامو زغرب الكرواتي 2-1
مانشستر سيتي الإنجليزي # إشبيلية الإسباني 3-1
كوبنهاغن الدنماركي # بوروسيا دورتموند الألماني 1-1
ماكابي حيفا # بنفيكا البرتغالي 6-1
يوفنتوس الإيطالي # باريس سان جيرمان 1-2.
المصدر: RT