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نتائج مباريات الأربعاء في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال

الرياضة

نتائج مباريات الأربعاء في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال
Legion-Media
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أقيمت اليوم الأربعاء، آخر ثماني مباريات في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

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دوري الأبطال.. ريال مدريد يكتسح سلتيك ويتأهل إلى ثمن النهائي في صدارة مجموعته
دوري الأبطال.. ريال مدريد يكتسح سلتيك ويتأهل إلى ثمن النهائي في صدارة مجموعته

ريال مدريد الإسباني # سلتيك الاسكتلندي 2-1

شاختيور دونيتسك # لايبزيغ الألماني 0-4

ميلان الإيطالي # سالزبورغ النمساوي 4-0

تشيلسي الإنجليزي # دينامو زغرب الكرواتي 2-1

مانشستر سيتي الإنجليزي # إشبيلية الإسباني 3-1

كوبنهاغن الدنماركي # بوروسيا دورتموند الألماني 1-1

ماكابي حيفا # بنفيكا البرتغالي 6-1

يوفنتوس الإيطالي # باريس سان جيرمان 1-2.

المصدر: RT

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