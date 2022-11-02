الروسي مدفيديف يودع دورة "باريس-بيرسي" مبكرا

ودع الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثا عالميا، دورة "باريس-بيرسي" للماسترز للتنس، من مباراته الأولى في الدور الثاني بسقوطه الأربعاء أمام الأسترالي أليكس دي مينور 6-4، 2-6، 7-5.

وأنقذ مدفيديف ثلاث فرص لخسارة المباراة، إلا أنه سقط عند الرابعة بخطأ مزدوج عند إرساله بعد ساعتين و45 دقيقة، ليتعرض للخسارة الأولى أمام الأسترالي في خامس لقاء بينهما.

وكان يأمل مدفيديف، المصنف أولا عالميا سابقا، في تحقيق لقبه الثالث هذا العام بعد دورتي أكابولكو المكسيكية وفيينا النمساوية التي توج بها قبل التوجه إلى العاصمة الفرنسية.

في المقابل، ضرب دي منيور الذي حقق فوزه الأول في مسيرته على أحد المصنفين الخمسة الأوائل موعدا مع الأمريكي فرانسيس تيافو الفائز 6-3، 7-5 على البريطاني جاك درايبر.

ويلعب لاحقا المصنف أولا عالميا الإسباني كارلوس ألكاراس مع الياباني يوشيهيتو نيشيوكا ومواطنه العائد من الإصابة رافائيل نادال مع الأمريكي تومي بول.

المصدر: وكالات