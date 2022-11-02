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تشافي يكشف عن هدفه بعد انتقال برشلونة للمنافسة في الدوري الأوروبي

الرياضة

تشافي يكشف عن هدفه بعد انتقال برشلونة للمنافسة في الدوري الأوروبي
AP
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أعرب مدرب نادي برشلونة، تشافي، عن سعادته بفوز فريقه بنتيجة 4-2 على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المجموعة الثالثة، لكنه ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث اكتفى بالمركز الثالث خلف بايرن ميونخ وإنتر، ليتجه للمنافسة في الدوري الأوروبي، مسابقة الأندية الثانية من حيث الأهمية في أوروبا.

وقال تشافي بعد مباراة فيكتوريا بلزن، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في الشوط الأول كنا جيدين، لكننا عانينا حيث ارتكبنا أخطاء غير ضرورية، والخصم صنع فرصا أكثر من المعتاد، وكنا نعلم أنه منافس صعب، وأحببت ما قدمه الفريق هجوميا، لكن لم يعجبني الأداء الدفاعي".

وأضاف: "رصيدنا سلبي في دوري الأبطال، حيث كان علينا أن نستغل فرصنا، وهو ما فعله بايرن ميونخ وإنتر ليتأهلا".

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وعن انتقال فريقه للدوري الأوروبي، قال تشافي: "برشلونة هو أحد المرشحين للفوز بالدوري الأوروبي، وهدفنا اللعب في النهائي والفوز باللقب، ويجب أن نلعب بشكل جيد، وسننافس بقوة، فهو تحد للنادي والفريق".

المصدر: وكالات

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