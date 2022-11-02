الدوري الإسباني.. سلتا فيغو يقيل مدربه الأرجنتيني كوديت

أقال سلتا فيغو، صاحب المركز الـ16 في الدوري الإسباني لكرة القدم، مدربه الأرجنتيني إدواردو كوديت وفق ما أعلن النادي اليوم الأربعاء.

وقال النادي في بيان "غادر كوديت وجهازه الفني سلتا بعد حقبة مثمرة".

Comunicado oficial: 𝐄𝐝𝐮𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐂𝐨𝐮𝐝𝐞𝐭#GraciasChacho — RC Celta (@RCCelta) November 2, 2022

وتابع "يغادر المدرب الأرجنتيني بعد عامين قدم خلالهما النادي أداء جيدا. (عندما وصل) كان النادي في المركز ما قبل الأخير، قبل أن ينهي الفريق الموسم في المركز الثامن بعد ريمونتادا رائعة. حل الفريق في المركز الحادي عشر في الموسم الماضي".

وكان عقد كوديت الذي استلم المهام في نوفمبر 2020 خلفا لأوسكار غارسيا، يستمر حتى 2024.

وخسر سلتا فيغو أربعا من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري وتعادل في الأخرى، مقابل ثلاثة انتصارات فقط هذا الموسم من 12 مباراة.

وأشارت تقارير محلية إلى أن النادي قد يعين البرتغالي كارلوس كارفاليال، مدرب الوحدة الإماراتي المقال مؤخرا، خلفا لكوديت بعقد لمدة عامين.

المصدر: أ ف ب