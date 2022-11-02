 
مباشر
عاجل
الرئيس الجزائري: قمة الجزائر شكلت محطة مهمة لتعزيز التضامن العربي

الدوري الإسباني.. سلتا فيغو يقيل مدربه الأرجنتيني كوديت

الرياضة

الدوري الإسباني.. سلتا فيغو يقيل مدربه الأرجنتيني كوديت
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3hb

أقال سلتا فيغو، صاحب المركز الـ16 في الدوري الإسباني لكرة القدم، مدربه الأرجنتيني إدواردو كوديت وفق ما أعلن النادي اليوم الأربعاء.

وقال النادي في بيان "غادر كوديت وجهازه الفني سلتا بعد حقبة مثمرة".

وتابع "يغادر المدرب الأرجنتيني بعد عامين قدم خلالهما النادي أداء جيدا. (عندما وصل) كان النادي في المركز ما قبل الأخير، قبل أن ينهي الفريق الموسم في المركز الثامن بعد ريمونتادا رائعة. حل الفريق في المركز الحادي عشر في الموسم الماضي".

وكان عقد كوديت الذي استلم المهام في نوفمبر 2020 خلفا لأوسكار غارسيا، يستمر حتى 2024.

وخسر سلتا فيغو أربعا من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري وتعادل في الأخرى، مقابل ثلاثة انتصارات فقط هذا الموسم من 12 مباراة.

وأشارت تقارير محلية إلى أن النادي قد يعين البرتغالي كارلوس كارفاليال، مدرب الوحدة الإماراتي المقال مؤخرا، خلفا لكوديت بعقد لمدة عامين.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا