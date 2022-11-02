برنامج مباريات الأربعاء في الجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا
تقام مساء اليوم الأربعاء، آخر ثماني مباريات ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفيما يأتي مواعيد مباريات الأربعاء بتوقيت غرينيتش:
المجموعة السادسة
ريال مدريد (إسبانيا) - سلتيك (اسكتلندا) - الساعة 17:45
شاختيور دونيتسك - لايبزيغ (ألمانيا) - الساعة 17:45
المجموعة الخامسة
ميلان (إيطاليا) - سالزبورغ (النمسا) - الساعة 20:00
تشيلسي (إنجلترا) - دينامو زغرب (كرواتيا) - الساعة 20:00
المجموعة السابعة
إف سي كوبنهاغن (الدنمارك) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - الساعة 20:00
مانشستر سيتي (إنجلترا) - إشبيلية (إسبانيا) - الساعة 20:00
المجموعة الثامنة
مكابي حيفا (إسرائيل) - بنفيكا (البرتغال) - الساعة 20:00
يوفنتوس (إيطاليا) - باريس سان جرمان (فرنسا) - الساعة 20:00.
المصدر: RT