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برنامج مباريات الأربعاء في الجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا

الرياضة

برنامج مباريات الأربعاء في الجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا
Legion-Media
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تقام مساء اليوم الأربعاء، آخر ثماني مباريات ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفيما يأتي مواعيد مباريات الأربعاء بتوقيت غرينيتش:

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المجموعة السادسة

ريال مدريد (إسبانيا) - سلتيك (اسكتلندا) - الساعة 17:45 

شاختيور دونيتسك - لايبزيغ (ألمانيا) - الساعة 17:45 

المجموعة الخامسة

ميلان (إيطاليا) - سالزبورغ (النمسا) - الساعة 20:00

تشيلسي (إنجلترا) - دينامو زغرب (كرواتيا) - الساعة 20:00

المجموعة السابعة

إف سي كوبنهاغن (الدنمارك) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - الساعة 20:00

مانشستر سيتي (إنجلترا) - إشبيلية (إسبانيا) - الساعة 20:00

المجموعة الثامنة

مكابي حيفا (إسرائيل) - بنفيكا (البرتغال) - الساعة 20:00

يوفنتوس (إيطاليا) - باريس سان جرمان (فرنسا) - الساعة 20:00.

المصدر: RT

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