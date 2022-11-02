لاعب إنجليزي يسجل أفضل هدف في التاريخ بالصدفة! (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو، لهدف سجل بطريقة غريبة وبمحض الصدفة في إحدى دوريات الفئات الصغرى لكرة القدم للهواة في إنجلترا.

وظهر في الفيديو لاعب شاب وهو يشتت الكرة بتسديدة قوية ليبعدها عن مرماه، لكن الكرة لفت في الهواء بشكل غريب وغيرت مسارها لتستقر في شباك الفريق المنافس.

والطريف في الأمر أن اللاعب الذي سدد الكرة، استدار مباشرة بعد إبعاد الخطر عن مرماه ليعود لمركزه في الدفاع قبل أن يتفاجأ بتسجيله لهدف خرافي.

😮 Ojo a este despeje endiablado: ¿el mejor gol sin querer de la historia? https://t.co/pJFjAqcVH3 — MARCA (@marca) November 1, 2022

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية على حسابها في موقع "تويتر"، فيديو للقطة الهدف ووصفته بأنه "أفضل هدف عرضي في التاريخ".

المصدر: ماركا