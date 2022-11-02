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ليفربول يحتفي بإنجاز صلاح التاريخي في دوري الأبطال (صورة)

الرياضة

ليفربول يحتفي بإنجاز صلاح التاريخي في دوري الأبطال (صورة)
Legion-Media
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احتفى نادي ليفربول بنجمه محمد صلاح بعدما عادل الفرعون المصري الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب واحد في تاريخ مشاركات ليفربول بالمسابقات الأوروبية.

وقاد صلاح ليفربول للفوز على نابولي بهدفين دون رد في مباراة جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث سجل المصري هدف ليفربول الأول في الدقيقة 85، إثر متابعة لكرة صدها الحارس، من رأسية للمهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، الذي بدوره أحرز الهدف الثاني لفريقه في الوقت بدل الضائع.

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ووفقا لما ذكره حساب دوري أبطال أوروبا على "تويتر"، فقد عادل صلاح الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب واحد في تاريخ مشاركات ليفربول بالمسابقات الأوروبية، والمسجل باسم قائد ليفربول الأسطوري ستيفن جيرارد (41 هدفا).

كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها صلاح أهدافا في 5 مباريات متتالية مع ليفربول في دوري الأبطال.

وتفاعل حساب ليفربول في موقع "تويتر"، مع إنجاز صلاح حيث نشر صورة للنجم المصري مع عبارة: "أهداف أوروبية مع الريدز، صلاح: 41 وجيرارد: 41".

وأضاف حساب ليفربول في تعليقه على الصورة: "صلاح يواصل التألق في سماء ليفربول".

يذكر أن صلاح يتصدر أيضا قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم برصيد 7 أهداف.

المصدر: RT

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