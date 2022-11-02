تحديد موعد النظر في استئناف الأندية الروسية ضد الفيفا

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، موعد النظر في استئناف الأندية الروسية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاء ذلك عبر الموقع الالكتروني لمنظمة التحكيم.

وسيتم النظر في الاستئناف في 21 نوفمبر الجاري، وأرسل كل من أندية زينيت سانت بطرسبرغ وتسيسكا موسكو ودينامو ولوكوموتيف وكذلك سوتشي وروستوف وكراسنودار وروبين كازان، احتجاجا يطالبون فيه بإلغاء إمكانية تعليق العقود.

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في 21 يونيو، مدد الفيفا الإذن بتعليق عقود اللاعبين الأجانب الذين يلعبون في الدوري الروسي الممتاز، على أن يستمر القرار حتى يونيو من العام المقبل.

وعلق الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم في فبراير الماضي مشاركة الأندية والمنتخبات الروسية في المسابقات الدولية التي تقام تحت رعاية المنظمتين.

المصدر: "لينتا.رو"