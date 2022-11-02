حساب "كأس العالم فيفا" يتغزل بهدف المغربي بصير (فيديو)

أعاد الحساب الرسمي لكأس العالم فيفا للأذهان هدف المغربي صلاح الدين بصير بمرمى المنتخب الأسكتلندي عن دور مجموعات مونديال 1998، واصفا إياه أحد أفضل الأهداف العربية في كأس العالم.

وتغزل حساب المونديال بهدف بصير في المباراة المذكورة، حيث أرفق فيديو الهدف الثالث للمنتخب المغربي في مرمى اسكتلندا بتعليق: "استلام بمراوغة ساحرة.. نظرة ثاقبة.. تسديدة تعرف طريقها إلى الشباك".

مضيفا:"صلاح الدين بصير ترك بصمته بتسجيل واحد من أفضل الأهداف العربية في كأس العالم أمام اسكتلندا".

استلام بمراوغة ساحرة 🪄

نظرة ثاقبة 👀

تسديدة تعرف طريقها للشباك ⚽️



صلاح الدين بصير ترك بصمته بتسجيل واحد من أفضل الأهداف العربية في كأس العالم أمام اسكتلندا 🇲🇦@EnMaroc — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 1, 2022

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يذكر أن المنتخب المغربي خلال رابع مشاركاته في كأس العالم عام 1998 في فرنسا، كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى الدور الثاني، بعد تعادله أمام النرويج 2-2، والخسارة ضد البرازيل بثلاثية نظيفة، ثم الفوز على اسكتلندا 3-0.

لكن مباراة "المؤامرة" التي حيكت ضد المغرب بين البرازيل والنرويج، حالت دون ذلك عندما شهدت آخر 10 دقائق من اللقاء تسجيل هدفين للمنتخب النرويجي في مرمى منتخب السامبا الذي كان متقدما بهدف، لتنجح بذلك النرويج في خطف بطاقة التأهل الثانية وتبلغ دور الـ 16 إلى جانب البرازيل.

المصدر: twitter/fifaworldcup_ar