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صلاح يعادل رقما أسطوريا مع ليفربول في دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

صلاح يعادل رقما أسطوريا مع ليفربول في دوري الأبطال (فيديو)
Legion-Media
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قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول، للفوز على ضيفه نابولي 2-0 مساء الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 85، إثر متابعة لكرة صدها الحارس، من رأسية للمهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، الذي بدوره أحرز الهدف الثاني لفريقه في الوقت بدل الضائع.

ووفقا لما ذكره حساب دوري أبطال أوروبا على "تويتر"، فقد عادل صلاح الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب واحد في تاريخ مشاركات ليفربول بالمسابقات الأوروبية، والمسجل باسم قائد ليفربول الأسطوري ستيفن جيرارد (41 هدفا).

كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها صلاح أهدافا في 5 مباريات متتالية مع ليفربول في دوري الأبطال.

المصدر: وكالات

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