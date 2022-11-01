صلاح يعادل رقما أسطوريا مع ليفربول في دوري الأبطال (فيديو)

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول، للفوز على ضيفه نابولي 2-0 مساء الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 85، إثر متابعة لكرة صدها الحارس، من رأسية للمهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، الذي بدوره أحرز الهدف الثاني لفريقه في الوقت بدل الضائع.

هدف صلاح اليوم

تاريخ2022/11/1 pic.twitter.com/xPd19OltjC — خالد السنبسى (@alsnbsy_khald) November 1, 2022

ووفقا لما ذكره حساب دوري أبطال أوروبا على "تويتر"، فقد عادل صلاح الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب واحد في تاريخ مشاركات ليفربول بالمسابقات الأوروبية، والمسجل باسم قائد ليفربول الأسطوري ستيفن جيرارد (41 هدفا).

🔴 European goals for Liverpool:



⚽️4⃣1⃣ Salah

⚽️4⃣1⃣ Gerrard#UCLpic.twitter.com/gwYwBZUigs — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 1, 2022

كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها صلاح أهدافا في 5 مباريات متتالية مع ليفربول في دوري الأبطال.

المصدر: وكالات