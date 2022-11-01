ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد هدف صلاح في شباك نابولي

انفرد المصري محمد صلاح، بصدارة قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على ضيفه نابولي 2-0، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل صلاح الهدف الأول ليساهم في فوز ليفربول بهدفين دون رد.

ورفع النجم المصري رصيده إلى سبعة أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم، لينفرد بصدارة الهدافين، متقدما بفارق هدف واحد على النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

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وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

1- محمد صلاح (ليفربول)- 7 أهداف

2- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)- 6

- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 5

- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)- 5

- فرانتزدي بيارو (ماكابي حيفا) -5

- ميسلاف أورسيتش (دينامو زغرب) -5

- مهدي تيريمي (بورتو) - 5

8- ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) - 4

- ليروي ساني (بايرن ميونخ)- 4

جودبلينغهام (بروسيا دورتموند) - 4

المصدر: RT