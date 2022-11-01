صلاح يقود ليفربول للفوز على نابولي (فيديو)

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ضيفه نابولي بهدفين دون رد، في مباراة جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز صلاح هدف التقدم لنادي ليفربول في الدقيقة 85 ثم أضاف داروين نونيز الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ليفربول 1 - 0 نابولي | هدف محمد صلاح



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pic.twitter.com/aRiZtp0P6A — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) November 1, 2022

هدف ليفربول الاول في مرمى نابولي : الاسطورة محمد صلاح 😍👏👏#ليفربول_نابوليpic.twitter.com/Tuf5CMDYWK — اهداف دوري ابطال اوروبا HD (@Meshkas14) November 1, 2022

🚨 هدف ليفربول الثاني نونيز 🔥🔥pic.twitter.com/v3wQTASSNZ — KinG £ (@xKGx__) November 1, 2022

ورغم هذا الفوز، فقد بقي ليفربول في المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، وهو نفس رصيد نابولي، الذي ضمن التأهل إلى الدور المقبل في صدارة المجموعة وذلك بفضل تفوقه على الفريق الإنجليزي في المواجهات المباشرة بينهما.

وحل أياكس، الذي تغلب على غلاسكو رينجرز 3-1 في المركز الثالث برصيد ست نقاط وانتقل للمشاركة في مسابقة الدوري ألأوروبي بينما غادر رينجر المنافسات القارية لهذا الموسم.

المصدر: RT