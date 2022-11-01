إصابة دموية لنجم ليفربول في مباراة نابولي

تعرض لاعب وسط ليفربول، جيمس ميلنر، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام نابولي المقامة الآن ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسقط ميلنر على أرض الملعب في الدقيقة 40، متأثرا بإصابة قوية بعد تدخل بالرأس مع أندري زامبو أنجويسا، لاعب نابولي.

إصابة جيمس ميلنر 🤕📸 pic.twitter.com/lV3rGRYjp5 — شبكة ليفربول (@LFC4Ar) November 1, 2022

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اصابه لجدو ميلنر علي مستوي الرأس pic.twitter.com/iYMY6y0oo6 — Andy FC (@AndrewMedhat20) November 1, 2022

وظهر ميلنر والدماء تنزف من رأسه بعد احتكاك قوي مع أنجويسا في كرة مشتركة بينهما، قبل أن يتدخل الأطباء ويعود نجم ليفربول للملعب سريعا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين ليفربول ونابولي علما بأن الفريقين ضمنا سلفا التأهل للدور ثمن النهائي، ويحتاج ليفربول للفوز بفارق أربعة أهداف لانتزاع صدارة المجموعة الأولى من نابولي.

المصدر: وكالات