 
مباشر
عاجل
القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك: القوات الروسية تتقدم على طول خط التماس تقريبا

إصابة دموية لنجم ليفربول في مباراة نابولي

الرياضة

إصابة دموية لنجم ليفربول في مباراة نابولي
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3bi

تعرض لاعب وسط ليفربول، جيمس ميلنر، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام نابولي المقامة الآن ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسقط ميلنر على أرض الملعب في الدقيقة 40، متأثرا بإصابة قوية بعد تدخل بالرأس مع أندري زامبو أنجويسا، لاعب نابولي.

وظهر ميلنر والدماء تنزف من رأسه بعد احتكاك قوي مع أنجويسا في كرة مشتركة بينهما، قبل أن يتدخل الأطباء ويعود نجم ليفربول للملعب سريعا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين ليفربول ونابولي علما بأن الفريقين ضمنا سلفا التأهل للدور ثمن النهائي، ويحتاج ليفربول للفوز بفارق أربعة أهداف لانتزاع صدارة المجموعة الأولى من نابولي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا