هل يستقيل كلوب من تدريب ليفربول؟

كثر الحديث في الفترة الأخيرة حول مستقبل المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب بسبب تراجع نتائج "الريدز" بشكل كبير هذا الموسم وتذبذب مستوى الفريق بشكل عام.

ويحتل ليفربول المركز التاسع في الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة (من أصل 36 ممكنة)، ويبتعد بفارق 15 نقطة عن المتصدر أرسنال.

ورغم النتائج المتراجعة، فإن مارك كوسيكي، وكيل أعمال كلوب، نفى كل الإشاعات التي تحدثت عن إمكانية استقالة موكله، وأكد أن المدرب الألماني "ليس لديه نية" للابتعاد عن وظيفته في ملعب "أنفيلد".

وأضاف كوسيكي في تصريحات أبرزها موقع "liverpoolecho": "حقيقة التوقع بوجود مشاكل فنية هذا الموسم كنتيجة للموسم المكثف الماضي، هو أمر وضعه ملاك النادي في الحسبان من قبل حتى بداية الموسم الجاري".

وتابع: "كلوب لديه كل الدعم من الأشخاص المسؤولين وهو على اتصال دائم بهم، هو يحب النادي والفريق والجماهير ومصمم على الاستمرار واستكمال النجاح في ليفربول".

وأكمل كوسيكي: "لم يمدد يورغن كلوب تعاقده مع النادي حتى عام 2026 من أجل لا شيء، أو لكي يرحل بعد عدة أشهر من ذلك".

وكان كلوب تسلم مسؤولية تدريب ليفربول في 2015، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرة ودوري أبطال أوروبا في مناسبة واحدة، بالإضافة إلى 5 ألقاب أخرى.

ويستعد ليفربول لخوض مباراة هامة الليلة ضد نابولي في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

المصدر:"liverpoolecho"