وزيرة الداخلية الألمانية ستحضر أول مباراة لمنتخب بلادها في مونديال قطر

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر المسؤولة أيضا عن الشؤون الرياضية في ختام زيارة إلى الدوحة الثلاثاء، أنها ستعود إلى قطر لحضور المباراة الأولى لألمانيا في كأس العالم.

وقالت فايسر لشبكة "إي آر دي" التلفزيونية العامة "من المهم دعم قطر في إصلاحاتها الحاسمة للمستقبل. لهذا السبب، قررت دعم هذا المسار والذهاب إلى هناك لحضور المباراة الأولى لألمانيا" التي تخوضها مع اليابان في 23 نوفمبر الجاري.

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وأضافت "سندعم أيضا الإصلاحات في قطر بعد كأس العالم، حتى يستمر تحسن الواقع اليومي للعمال المهاجرين وأوضاع حقوق الإنسان".

وأدلت الوزيرة بتصريحها هذا في ختام زيارة إلى الدوحة استمرت يومين ورافقها فيها خصيصا رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف.

والتقت فايسر في الدوحة رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، ومسؤولين في اتحادات نقابية وآخرين من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأكدت الوزيرة الألمانية أنها، وخلال زيارتها إلى الدوحة، حصلت "للمرة الأولى" على "ضمانات أمنية" لجميع المشجعين الذين سيزورون قطر خلال كأس العالم، بمن فيهم الزوار من أفراد مجتمع الميم، في بلد تجرم قوانينه المثلية الجنسية.

وقالت فايسر في بيان إن "كل الناس، بغض النظر عن المكان الذي أتوا منه، وعمن يحبونه، وعما يؤمنون به، يجب أن يكونوا آمنين في المونديال. يجب أن يشعر كل مشجع بالحرية وبقدرته على التنقل بأمان".

وأضافت "لقد أعطاني رئيس الوزراء هذا الضمان الأمني".

ولكن مصدرا مطلعا على المحادثات التي أجرتها فايسر في الدوحة أكد لـ"فرانس برس" أن "رئيس الوزراء القطري نقل للوزيرة الألمانية الرسالة نفسها التي نقلها مسؤولون قطريون آخرون علانية وإلى وسائل الإعلام، ومفادها أن الجميع مرحب بهم، لكن قطر تطلب من الجميع احترام ثقافتها ومعتقداتها".

المصدر: أ ف ب