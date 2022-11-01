مدرب منتخب بلجيكا يعلق على إصابة لوكاكو قبل مونديال قطر

أبدى مدرب المنتخب البلجيكي، روبيرتو مارتينيث، تفاؤله بتعافي المهاجم روميلو لوكاكو في الوقت المناسب ومشاركته في مونديال قطر.

وغاب لوكاكو عن الملاعب منذ نهاية أغسطس الماضي بسبب إصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، قبل أن يعود في المباراة التي فاز فيها فريقه إنتر على فيكتوريا بيلزن التشيكي (4-0) الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا عندما سجل هدفا إثر دخوله من مقاعد البدلاء.

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ولكن لوكاكو تعرض لإصابة جديدة، لتطرح التساؤلات حول قدرة الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا على المشاركة في بطولة كأس العالم التي تنطلق منافساتها في قطر في الـ20 من الشهر الجاري.

واعترف مدرب منتخب بلجيكا، أن لوكاكو لاعب لا يستطيع استبداله بآخر، وأنه سيضطر لتغيير طريقة لعب المنتخب البلجيكي في حال عدم وجود مهاجم إنتر.

وأضاف مارتينيث أن الإصابة تعتبر خيبة أمل للوكاكو مشددا على أهميته، مضيفا أن كل منتخب يضم بعض اللاعبين الذين لا يعوضون، على غرار ميسي في الأرجنتين على حد قوله، مردفا أن المنتخب البلجيكي لا يستطيع الاستغناء عن كورتوا ودي بروين ولوكاكو.

المصدر: beinsports.com

