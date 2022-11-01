دورة باريس-بيرسي.. الروسي روبليف أول المتأهلين إلى ثمن النهائي

بات الروسي أندريه روبليف المصنف تاسعا عالميا، أول المتأهلين إلى ثمن نهائي دورة باريس-بيرسي للماسترز للتنس، بفوزه على الأمريكي جون إيسنر 6-2 و6-3، الثلاثاء في الدور الثاني.

واحتاج روبليف المصنف سابعا في الدورة والذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل، لـ62 دقيقة للتخلص من عقبة إيسنر المصنف 47 عالميا والفائز على الألماني أوسكار أوته الصاعد من التصفيات 6-4 و7-6 الاثنين في الدور الأول.

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وسيتعرف روبليف الساعي إلى حجز بطاقته إلى بطولة "أيه تي بي" الختامية المقررة في تورينو الإيطالية في الفترة بين 13 و20 نوفمبر الحالي، غدا الأربعاء على منافسه في الدور المقبل من دورة باريس-بيرسي.

ويخوض اللاعبون الأربعة المرشحون لمواجهة روبليف، مبارياتهم في وقت لاحق اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، فيلتقي البولندي هوبرت هوركاش الذي ينافس بدوره على بطاقة "أيه تي بي" مع الفرنسي أدريان مانارينو المشارك ببطاقة دعوة، والدنماركي هولغر رونه مع السويسري ستان فافرينكا.

المصدر: وكالات