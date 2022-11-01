برشلونة يرد على أنباء إقالة تشافي

ردت إدارة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، على أنباء إمكانية إقالة المدير الفني للفريق، تشافي هيرنانديز، قبل نهاية الموسم الحالي.

وزعمت تقارير عدة بعد خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ وخروجه من دوري أبطال أوروبا، أن أحد مديري النادي، اقترح اسم مدرب بديل تعويضا عن تشافي.

ولكن رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، نفى في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، على حسابه بموقع التواصل "تويتر"، كل هذه الإشاعات، حيث قال "تشافي مدرب نحبه، ولا شك في ذلك".

Barcelona vice president Rafa Yuste: “Xavi is a manager we love, there’s no doubt on that”. 🚨🔵🔴 #FCB



“He’s gonna going to give us all the titles we need”. pic.twitter.com/ZSiuqNOYA7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2022

وأضاف نائب رئيس برشلونة "تشافي سيمنحنا كل الألقاب التي نحتاجها" في إشارة إلى استمراره مع النادي الكتالوني لفترة طويلة.

ويمتد عقد تشافي هيرنانديز مع برشلونة حتى صيف عام 2024.

وكان الفريق الكتالوني، تعرض لضربة موجعة بعد فشله في حجز مقعده في دور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا رغم تعاقده مع عدة نجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وسينتقل برشلونة للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، كما ينافس على لقب الدوري الإسباني حيث يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد صاحب الصدارة وحامل اللقب.

وسيشارك برشلونة أيضا هذا الموسم في مسابقة كأس إسبانيا.

المصدر: فابريزيو رومانو