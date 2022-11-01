خسارة درامية للتونسية أنس في البطولة الختامية

استهلت التونسية أنس جابر، المصنفة ثانية عالميا، مشاركتها الأولى في البطولة الختامية للتنس بخسارتها أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا السابعة، وذلك ضمن منافسات مجموعة "نانسي ريتشي".

وقالت سابالينكا التي قلبت تخلفها بمجموعة أمام التونسية لتفوز بصعوبة 3-6 و7-6، و7-5 في ساعتين و28 دقيقة "بطريقة ما، حصلت معجزة بالنسبة لي وتمكنت من الفوز بهذه المباراة".

وبالفعل، كانت أنس (28 عاما) التي وصلت إلى نهائي بطولتي ويمبلدون الإنجليزية والولايات المتحدة المفتوحة هذا العام قاب قوسين من حسم اللقاء لصالحها، حيث وجدت نفسها على بعد نقطتين من الفوز في الشوط الفاصل (تاي بريك) للمجموعة الثانية، بعدما فازت بسهولة بالأولى.

غير أن البيلاروسية قدمت أداء مستقرا وثابرت من أجل عدم السقوط بالرغم من خسارتها لإرسالها أمام التونسية 3 مرات، لتفوز بالمجموعة الثانية ثم الثالثة الفاصلة.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، فازت اليونانية ماريا ساكاري الخامسة، والتي وصلت إلى نصف نهائي النسخة الماضية على الأمريكية جيسيكا بيغولا الثالثة، بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 و7-6.

وتشارك في البطولة الختامية المقامة على أرض صلبة في تكساس الأمريكية، والبالغة جوائزها 5 ملايين دولار، أعلى ثماني مصنفات في العالم في منافسات الفردي، ويستمر دور المجموعات حتى السبت.

وتضم المجموعة الثانية "ترايسي أوستن"، البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا وحاملة لقب رولان غاروس وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إلى جانب الأمريكية كوكو غوف (4)، الفرنسية كارولين غارسيا (6)، والروسية داريا كاساتكينا (8).

وبعد الدور الأول، تتواجه بطلة المجموعة الأولى مع وصيفة الثانية وبطلة المجموعة الثانية مع وصيفة الأولى في نصف النهائي، قبل أن يقام النهائي في 7 نوفمبر المقبل.

المصدر: وكالات