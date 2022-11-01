رونالدو يفقد لقب "الأقوى" في مانشستر يونايتد

فقد كريستيانو رونالدو، لقب "ملك الصالة الرياضية" في مانشستر يونايتد، لصالح زميله البرازيلي كاسيميرو، الذي انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من ريال مدريد.

وكان لاعبو مانشستر يونايتد، ينظرون إلى رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، على أنه الأقوى في النادي، لقدرته على القيام بتمارين ضغط القدم باستخدام أوزان تصل إلى 250 كيلوغراما.

ولكن وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد تمكن الوافد الجديد على مانشستر يونايتد، كاسيميرو من تحسين هذا الرقم، حيث نجح البرازيلي من تأدية تمارين القرفصاء والضغط باستخدام أوزان تصل إلى 300 كيلوغرام.

AP

وانتزع بذلك كاسيميرو البالغ عمره 30 عاما، لقب "الأقوى" في مانشستر يونايتد من رونالدو، زميله السابق في ريال مدريد.

يذكر أن يونايتد ارتقى إلى المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه 1-0 على وست هام يونايتد الأحد الماضي، وهي المباراة التي شارك فيها رونالدو وكاسيميرو جنبا لجنب لمدة 90 دقيقة.

المصدر:sportbible.com