هل تلبي إدارة باريس سان جيرمان رغبة ميسي قبل انطلاق مونديال قطر؟

كشفت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، يريد الحصول على بعض الراحة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر في الـ20 من الشهر الحالي.

وجاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي إيدول جاستون الذي يشتغل في شبكة "تي واي سي"، والذي سبق له إجراء أكثر من حديث مع النجم الأرجنتيني.

وذكر جاستون، أن ميسي قد يطلب من المدير الفني لباريس سان جيرمان، كريستوف جالتييه، ألا يلعب آخر مباراة للفريق قبل كأس العالم.

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ويخوض باريس سان جيرمان، ثلاثة لقاءات قبل كأس العالم تبدأ بمواجهة يوفنتوس مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يلعب ضد لوريان يوم الأحد القادم، وضد أوكسير في الأسبوع التالي.

ويأمل ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات (رقم قياسي)، في تحقيق بطولة كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، وربما في ظهوره المونديالي الأخير في البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل.

ويرى الكثيرون أن الأرجنتيني يستحق الفوز بكأس العالم قبل تعليق حذائه، لتكريس نفسه كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم إن لم يصبح أعظمهم على الإطلاق.

جدير بالذكر أن الأرجنتين ستخوض مونديال قطر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السعودية، والمكسيك، وبولندا.

المصدر: goal.com + وكالات