دوري أبطال أوروبا.. جدول مواعيد مباريات الجولة الختامية
يسدل الستار اليوم وغدا على دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بإقامة مباريات الجولة السادسة الأخيرة.
وفيما يأتي مباريات الجولة الأخيرة ضمن دوري أبطال أوروبا بتوقيت غرينيتش:
- الثلاثاء 1 نوفمبر
المجموعة الأولى
غلاسكو رينجرز (اسكتلندا) - أياكس (هولندا) – الساعة 20:00
ليفربول (إنجلترا) - نابولي (إيطاليا) – الساعة 20:00
المجموعة الثالثة
فيكتوريا بلزن (الجمهورية التشيكية) – برشلونة (إسبانيا) – الساعة 20:00
بايرن ميونيخ (ألمانيا) - إنتر (إيطاليا) – الساعة 20:00
المجموعة الثانية
باير ليفركوزن (ألمانيا) - كلوب بروج (بلجيكا) – الساعة 17:45
بورتو (البرتغال) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – الساعة 17:45
المجموعة الرابعة
مارسيليا (فرنسا) - توتنهام (إنجلترا) – الساعة 20:00
سبورتينغ (البرتغال) - أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) – الساعة 20:00
- الأربعاء 2 نوفمبر
المجموعة الثامنة
مكابي حيفا (إسرائيل) - بنفيكا (البرتغال) – الساعة 20:00
يوفنتوس (إيطاليا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) – الساعة 20:00
المجموعة الخامسة
ميلان (إيطاليا) - سالزبورغ (النمسا) – الساعة 20:00
تشيلسي (إنجلترا) - دينامو زغرب (كرواتيا) – الساعة 20:00
المجموعة السابعة
إف سي كوبنهاغن (الدنمارك) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – الساعة 20:00
مانشستر سيتي (إنجلترا) - إشبيلية (إسبانيا) – الساعة 20:00
المجموعة السادسة
ريال مدريد (إسبانيا) - سيلتيك (اسكتلندا) – الساعة 17:45
شاختيور دونيتسك - لايبزيغ (ألمانيا) – الساعة 17:45.
المصدر: RT