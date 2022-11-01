قبل الجولة الختامية لمجموعات أبطال أوروبا.. المتأهلون لثمن النهائي والهابطون للدوري الأوروبي

تقام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء مباريات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيتحدد في الجولة الختامية، جميع المتأهلين إلى دور الـ16(16 فريقا)، و8 فرق ستنتقل للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، فيما ستفقد الأندية الثمانية المتبقية التي ستحتل المراكز الأخيرة في المجموعات الثمان فرصها في مواصلة مشواها في إحدى المسابقتين.

وقبل إقامة مباريات الجولة الأخيرة، ضمن 12 فريقا التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، وتأكد هبوط فريقين إلى مسابقة الدوري الأوروبي في حين انتهى المشوار القاري لثلاثة أندية بعد تأكد تذيلها لترتيب مجموعاتها.

الفرق التي ضمنت تأهلها مبكرا إلى ثمن النهائي قبل الجولة الأخيرة:

نابولي- ليفربول- كلوب بروج- بورتو- مانشستر سيتي- بايرن ميونخ- تشيلسي- دورتموند- إنتر- ريال مدريد- باريس سان جيرمان- بنفيكا.

الفرق الهابطة إلى الدوري الأوروبي:

برشلونة- إشبيلية.

فرق أقصيت من دوري الأبطال ولن تلعب حتى في الدوري الأوروبي:

كوبنهاغن- فيكتوريا بلزن- سيلتيك.

وستلحق من خلال مباريات اليوم الغد أربعة أندية أخرى بعقد المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وستة أندية ستنتقل للمشاركة في دوري الأوروبي، إضافة إلى خمسة أندية ستقصى من دوري الأبطال ولن تشارك في الدوري الأوروبي.

المصدر: RT